Немецкий политик Тоденхёфер раскритиковал слова Кулебы о российских военных

Немецкий консервативный политик и лидер партии Team Todenhöfer Юрген Тоденхёфер раскритиковал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что участники мирной акции в Германии «поддерживают убийства украинцев российскими военными».

Он назвал это заявление украинского дипломата возмутительным.

В своей речи Кулеба также сообщил, что любой житель Украины, в том числе военный ВСУ, «больше хочет мира, чем самый мирный демонстрант у Бранденбургских ворот».

«В отличие от разжигателей конфликта всех стран, мы хотим предотвратить именно это. Путём переговоров, а не силой», — написал Тоденхёфер в Twitter.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что всё больше жителей Украины выступают за проведение мирных переговоров с Россией.