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Премьер Сербии аргументировала отказ от санкций против России национальными интересами

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Отказ Сербии присоединиться к антироссийским санкциям мотивирован национальными интересами страны и международным правом, заявила премьер республики Ана Брнабич в эфире телеканала «ТВ Прва».
Премьер Сербии аргументировала отказ от санкций против России национальными интересами
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«Правительство Сербии исходит из того, что наша позиция по отношению к санкциям основана на международном праве и интересах Сербии... Mы также считаем, что это принципиальная позиция, и мы будем её защищать до тех пор, пока это возможно», — цитирует её ТАСС.

Президент США Джо Байден ранее призвал сербского коллегу Александра Вучича вступить в борьбу против российской спецоперации на Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это хамством.

Вучич заявил, что Сербия постарается выдержать без введения санкций против России как можно дольше.

В Кремле отмечали, что прекрасно понимают, какое давление западные страны оказывают на Сербию в вопросе присоединения к антироссийским санкциям.

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