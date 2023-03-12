Global Times: милитаристская внешняя политика США может привести к конфликту с Китаем

Милитаристская внешняя политика, проводимая американскими властями, стала причиной атрофии дипломатической службы США и подталкивает Вашингтон к вооружённому столкновению с Китаем.

Об этом пишет Global Times.

Издание отмечает, что самыми желанными советниками американских президентов в последние годы в вопросе ведения внешней политики стали генералы и адмиралы, как на службе, так и в отставке.

Это привело к тому, что президентам практически перестали предлагать дипломатические пути разрешения конфликтов.

«В отношениях с Китаем любой традиционный дипломатический здравый смысл был заглушён военными барабанами милитаризованной внешней политики США», — заключил автор материала.

8 февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о существовании предпосылок для возникновения в Азии конфликта по образцу украинского.