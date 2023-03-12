Global Times: милитаристская внешняя политика США может привести к конфликту с Китаем
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Об этом пишет Global Times.
Издание отмечает, что самыми желанными советниками американских президентов в последние годы в вопросе ведения внешней политики стали генералы и адмиралы, как на службе, так и в отставке.
Это привело к тому, что президентам практически перестали предлагать дипломатические пути разрешения конфликтов.
«В отношениях с Китаем любой традиционный дипломатический здравый смысл был заглушён военными барабанами милитаризованной внешней политики США», — заключил автор материала.
8 февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о существовании предпосылок для возникновения в Азии конфликта по образцу украинского.