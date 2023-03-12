Посол Сирраджа назвал визит Лаврова в Судан важным событием двусторонних отношений
- AP
Об этом посол сказал в беседе с РИА Новости.
По словам Сирраджи, двусторонние отношения России и Судана имеют стабильное развитие с момента их установления в 1956 году и в данный момент процветают.
«Важным событием в их истории стал текущий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Республику Судан», — подчеркнул посол.
Он отметил, что визит российского министра подтвердил важность налаженных механизмов сотрудничества двух стран.
9 февраля Сергей Лавров прибыл в столицу Судана Хартум с рабочим визитом.
Позже президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза России итоги поездки Лаврова в страны Африки.