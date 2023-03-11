Захарова сравнила позиции Госдепа по суверенитету Сербии и БиГ с раздвоением личности

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала высказывания представителя госдепартамента США Неда Прайса о Дейтонских соглашениях относительно территориальной целостности Боснии и Герцеговины.

«Нед, попробуйте поменять «БиГ» на «Сербия», «Республика Сербская на «Косово», Дейтонские соглашения на резолюцию СБ ООН 1244, и получите диагноз — раздвоение личности», —написала она в Telegram.

Она напомнила, что, несмотря на решение Совбеза ООН, Вашингтон в 2008 году признал независимость Косово, тем самым нарушив «территориальную целостность и суверенитет многонациональной Сербии».

В феврале Захарова заявила, что основная цель Соединённых Штатов и Европейского союза в отношении Сербии — заставить Белград присоединиться к санкционной политике в отношении России.