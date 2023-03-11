Узнать больше

Захарова сравнила позиции Госдепа по суверенитету Сербии и БиГ с раздвоением личности

Короткая ссылка
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала высказывания представителя госдепартамента США Неда Прайса о Дейтонских соглашениях относительно территориальной целостности Боснии и Герцеговины.

«Нед, попробуйте поменять «БиГ» на «Сербия», «Республика Сербская на «Косово», Дейтонские соглашения на резолюцию СБ ООН 1244, и получите диагноз — раздвоение личности»,  —написала она в Telegram.

Она напомнила, что, несмотря на решение Совбеза ООН, Вашингтон в 2008 году признал независимость Косово, тем самым нарушив «территориальную целостность и суверенитет многонациональной Сербии».

В феврале Захарова заявила, что основная цель Соединённых Штатов и Европейского союза в отношении Сербии — заставить Белград присоединиться к санкционной политике в отношении России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить