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TOK FM: в соцсетях в Польше обвиняют США в развязывании конфликта вокруг Украины

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В соцсетях в Польше набирают популярность хештеги, в которых пользователи обвиняют США в развязывании конфликта на Украине. Об этом заявила специалист по соцсетям Анна Межиньская.
TOK FM: в соцсетях в Польше обвиняют США в развязывании конфликта вокруг Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

В эфире радиостанции TOK FM она заявила, что поляки в соцсетях всё чаще размещают хештеги #немоявойна и #этоненашавойна.

По словам Межиньской, в таких пророссийских высказываниях пользователи обвиняют Вашингтон в развязывании конфликта на Украине.

Ранее в МИД России заявили, что на Западе носятся с идеями по незаконному антироссийскому «трибуналу», но не говорят о необходимости судить украинское руководство и военных за их преступления.

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