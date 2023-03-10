TOK FM: в соцсетях в Польше обвиняют США в развязывании конфликта вокруг Украины

В соцсетях в Польше набирают популярность хештеги, в которых пользователи обвиняют США в развязывании конфликта на Украине. Об этом заявила специалист по соцсетям Анна Межиньская.

В эфире радиостанции TOK FM она заявила, что поляки в соцсетях всё чаще размещают хештеги #немоявойна и #этоненашавойна.

По словам Межиньской, в таких пророссийских высказываниях пользователи обвиняют Вашингтон в развязывании конфликта на Украине.

Ранее в МИД России заявили, что на Западе носятся с идеями по незаконному антироссийскому «трибуналу», но не говорят о необходимости судить украинское руководство и военных за их преступления.