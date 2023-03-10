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Рябков заявил, что не верит в конструктивный подход Лондона и Парижа к ядерному вопросу

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Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RT Arabic заявил, что не верит в конструктивный подход Лондона и Парижа к ядерному вопросу.
Рябков заявил, что не верит в конструктивный подход Лондона и Парижа к ядерному вопросу
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Они, наверное, концептуально не готовы или, точнее сказать, неспособны воспринимать меняющуюся реальность и продемонстрировать открытый подход к обсуждению того, как вписать их национальные ядерные арсеналы в будущее новое уравнение безопасности и стратегической стабильности», — сказал он.

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что, прежде чем вернуться к обсуждению договора, Россия должна понять, как учитывать ядерные арсеналы Франции и Британии.

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