Лавров заявил, что в Китае подтвердили преемственность курса на сотрудничество с Россией
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«Ван И в беседах в Москве... чётко подтвердил преемственность китайского руководства после последнего съезда Компартии Китая в отношении курса на координацию, сотрудничество с Россией», — цитирует его ТАСС.
Ранее депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласным решением переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок.
Российский президент Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост.
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал беспрецедентным уровень отношений России и Китая.