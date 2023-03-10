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Лавров заявил, что в Китае подтвердили преемственность курса на сотрудничество с Россией

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Глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Ван И подтвердил преемственность Пекина в отношении курса на сотрудничество с Россией, заявил в эфире программы «Большая игра» глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил, что в Китае подтвердили преемственность курса на сотрудничество с Россией
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Ван И в беседах в Москве... чётко подтвердил преемственность китайского руководства после последнего съезда Компартии Китая в отношении курса на координацию, сотрудничество с Россией», — цитирует его ТАСС.

Ранее депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласным решением переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок.

Российский президент Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал беспрецедентным уровень отношений России и Китая.

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