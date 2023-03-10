Байден назвал своего предшественника Трампа будущим президентом
Об этом, как пишет РИА Новости, Байден сказал в ходе представления своих бюджетных предложений на мероприятии в штате Филадельфия.
«Возможно, вы помните, когда я соперничал за должность, у меня была борьба с бывшим президентом и, возможно, будущим президентом», — заявил он.
После этих слов Байден перекрестился и сказал «боже упаси».
Ранее обозреватель Джордан Бойд отметила, что состояние 80-летнего Джо Байдена подвергает Соединённые Штаты риску.
В статье для The Federalist она написала, что глава государства стал настолько плох в публичных выступлениях, что молодёжь превратила его ошибки в тренд в TikTok.