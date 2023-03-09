Концерт Шаца на Бали прервал иммиграционный рейд

Телеведущего Михаила Шаца* задержали на Бали, Индонезия. По словам самого актёра, сотрудники правоохранительных органов забрали его перед концертом в честь 8 Марта.

Шац не раскрыл подробности инцидента. Он пообещал вернуть деньги за билеты.

Как пишет РИА Новости, организаторы концерта сообщили, что шоу остановили сотрудники иммиграционной службы.

«На наш концерт направили иммиграционный рейд, который остановил концерт. Сотрудники иммиграционной службы не хотели даже нас слушать, несмотря на наличие документов для проведения концерта», — цитирует агентство организаторов.

По их словам, с Шацем всё в порядке, он уже сел на рейс в Тель-Авив.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 02.09.2022.