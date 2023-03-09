Узнать больше

Концерт Шаца на Бали прервал иммиграционный рейд

Короткая ссылка
Телеведущего Михаила Шаца* задержали на Бали, Индонезия. По словам самого актёра, сотрудники правоохранительных органов забрали его перед концертом в честь 8 Марта.
Концерт Шаца на Бали прервал иммиграционный рейд
  • globallookpress.com
  • © Pravda Komsomolskaya

Шац не раскрыл подробности инцидента. Он пообещал вернуть деньги за билеты.

Как пишет РИА Новости, организаторы концерта сообщили, что шоу остановили сотрудники иммиграционной службы.

«На наш концерт направили иммиграционный рейд, который остановил концерт. Сотрудники иммиграционной службы не хотели даже нас слушать, несмотря на наличие документов для проведения концерта», — цитирует агентство организаторов.

По их словам, с Шацем всё в порядке, он уже сел на рейс в Тель-Авив.

Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 02.09.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить