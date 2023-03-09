SZ: в Чехии намерены потребовать у России оплату за пользование землёй по советским договорам
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Об этом пишет портал Seznam zprávy.
Отмечается, что чешское правительство хочет пересмотреть решения, которые были приняты с 1970 до 1986 года и предоставили СССР право бесплатно использовать порядка сорока земельных участков для дипломатических миссий. Это право впоследствии перешло к России.
Власти Чехии планируют пересмотреть данное решение, чтобы потребовать у Москвы плату за пользование участками.
В феврале чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что Чехия не видит смысла в полном прекращении дипломатических отношений с Россией.