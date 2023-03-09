SZ: в Чехии намерены потребовать у России оплату за пользование землёй по советским договорам

Правительство Чехии намерено потребовать у России оплату за использование чешских участков для дипломатических миссий по договорам, заключённым в период СССР.

Об этом пишет портал Seznam zprávy.

Отмечается, что чешское правительство хочет пересмотреть решения, которые были приняты с 1970 до 1986 года и предоставили СССР право бесплатно использовать порядка сорока земельных участков для дипломатических миссий. Это право впоследствии перешло к России.

Власти Чехии планируют пересмотреть данное решение, чтобы потребовать у Москвы плату за пользование участками.

В феврале чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что Чехия не видит смысла в полном прекращении дипломатических отношений с Россией.