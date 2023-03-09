Минобороны Турции: Анкара обсуждает продление зерновой сделки с ООН, Украиной и Россией
- AP
- © Khalil Hamra
Об этом сообщил глава Минобороны страны Хулуси Акар.
«Мы проводим переговоры с ООН, Украиной и Россией по вопросу продления зернового соглашения и надеемся на его пролонгацию», — приводит его слова ТАСС.
Акар отметил, что Украина выразила позитивное отношение к повторному продлению соглашения, Россия также «проявляет позитивный подход» в отношении инициативы.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия выполняет все свои обязательства в рамках зерновой сделки.