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Минобороны Турции: Анкара обсуждает продление зерновой сделки с ООН, Украиной и Россией

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Турция проводит переговоры с ООН, Украиной и Россией по вопросу продления зерновой сделки.
Минобороны Турции: Анкара обсуждает продление зерновой сделки с ООН, Украиной и Россией
  • AP
  • © Khalil Hamra

Об этом сообщил глава Минобороны страны Хулуси Акар.

«Мы проводим переговоры с ООН, Украиной и Россией по вопросу продления зернового соглашения и надеемся на его пролонгацию», — приводит его слова ТАСС.

Акар отметил, что Украина выразила позитивное отношение к повторному продлению соглашения, Россия также «проявляет позитивный подход» в отношении инициативы.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия выполняет все свои обязательства в рамках зерновой сделки.

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