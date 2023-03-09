Катар снял коронавирусные ограничения для туристов

Правительство Катара отменило все COVID-ограничения для туристов.

Об этом пишет Nation News со ссылкой на сообщение, опубликованное в соцсетях правительственного офиса Катара по коммуникациям.

В публикации говорится, что в стране перестали действовать все введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничения, кроме ношения защитных масок в медучреждениях. Их обязаны надевать все граждане, резиденты и гости страны.

Уточняется, что с настоящего времени путешественникам для посещения Катара не требуются отрицательные результаты ПЦР-теста и медицинская страховка, покрывающая лечение от COVID-19.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре сервиса Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.