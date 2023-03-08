NBC: пресс-секретарь Госдепа Прайс в марте покинет свой пост

Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс в марте покинет свой пост, сообщает телеканал NBC.

«Нед Прайс, который восстановил практику ежедневных брифингов и доступа прессы к поездкам госсекретаря, позднее в этом месяце покидает трибуну», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Прайс перейдёт на политическую должность, напрямую подотчётную главе Госдепа Энтони Блинкену.

30 января МИД России сообщил, что новый посол США в Москве Линн Трейси вручила замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергею Рябкову копии верительных грамот.