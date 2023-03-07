Глава ФРС: США продолжат повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией

Глава Федеральной резервной службы (ФРС) Джером Пауэлл сообщил, что Соединённые Штаты продолжат повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией.

Об этом информирует РИА Новости.

Он отметил, что с учётом превышения инфляции долгосрочной цели США в 2%, в то время как рынок труда остаётся «крайне напряжённым», комиссия по открытым рынкам продолжает ужесточать денежно-кредитную политику, повышая процентные ставки до 4,5%.

Пауэлл также заявил об ожидании, что повышение целевого диапазона по федеральным фондам будет уместным.

14 февраля в Министерстве труда США сообщили, что потребительские цены в стране по итогам января выросли на 6,4% в годовом выражении, месяцем ранее они выросли на 6,5%.