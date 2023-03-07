Глава Минобороны Польши: благодаря Варшаве на Украину прибыли первые системы Patriot

Благодаря усилиям Польши на Украину были доставлены первые ЗРК Patriot, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

«Я должен подчеркнуть, что благодаря усилиям Польши на Украину прибыли, в частности, батареи Patriot, первые танки Leopard», — заявил он в интервью испанской газете La Razon.

Блащак напомнил, что с начала конфликта Варшава передала Киеву вооружений на сумму более €2,2 млрд.

В феврале Блащак заявил, что Варшава выражает разочарование тем, что Германия предоставляет Украине мало танков Leopard.