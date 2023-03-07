Глава Минобороны Польши: благодаря Варшаве на Украину прибыли первые системы Patriot
- Gettyimages.ru
- © DeFodi Images
«Я должен подчеркнуть, что благодаря усилиям Польши на Украину прибыли, в частности, батареи Patriot, первые танки Leopard», — заявил он в интервью испанской газете La Razon.
Блащак напомнил, что с начала конфликта Варшава передала Киеву вооружений на сумму более €2,2 млрд.
В феврале Блащак заявил, что Варшава выражает разочарование тем, что Германия предоставляет Украине мало танков Leopard.