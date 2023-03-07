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Глава Минобороны Польши: благодаря Варшаве на Украину прибыли первые системы Patriot

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Благодаря усилиям Польши на Украину были доставлены первые ЗРК Patriot, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Глава Минобороны Польши: благодаря Варшаве на Украину прибыли первые системы Patriot
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

«Я должен подчеркнуть, что благодаря усилиям Польши на Украину прибыли, в частности, батареи Patriot, первые танки Leopard», — заявил он в интервью испанской газете La Razon.

Блащак напомнил, что с начала конфликта Варшава передала Киеву вооружений на сумму более €2,2 млрд.

В феврале Блащак заявил, что Варшава выражает разочарование тем, что Германия предоставляет Украине мало танков Leopard.

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