El País: Испания просит США забрать почву, загрязнённую плутонием после аварии 1966 года
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Об этом пишет газета El País.
Речь идёт о 50 тыс. куб. м загрязнённой земли.
Отмечается, что в 2015 году Испания и США достигли политического соглашения о перевозке этой земли в пустыню штата Невада.
В связи с этим МИД Испании официально направил Вашингтону просьбу забрать почву, но ответа пока не получил.
В январе 1966 года над испанским Паломаресом американский стратегический бомбардировщик с термоядерным оружием на борту столкнулся с самолётом-топливозаправщиком: семь человек погибли, были потеряны четыре термоядерные бомбы. Впоследствии бомбы были обнаружены, но избежать радиационного заражения местности не удалось.