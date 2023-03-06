El País: Испания просит США забрать почву, загрязнённую плутонием после аварии 1966 года

Испанские власти обратились к Соединённым Штатам с просьбой забрать почву, которая оказалась загрязнена плутонием в результате авиакатастрофы, произошедшей в 1966 году.

Об этом пишет газета El País.

Речь идёт о 50 тыс. куб. м загрязнённой земли.

Отмечается, что в 2015 году Испания и США достигли политического соглашения о перевозке этой земли в пустыню штата Невада.

В связи с этим МИД Испании официально направил Вашингтону просьбу забрать почву, но ответа пока не получил.

В январе 1966 года над испанским Паломаресом американский стратегический бомбардировщик с термоядерным оружием на борту столкнулся с самолётом-топливозаправщиком: семь человек погибли, были потеряны четыре термоядерные бомбы. Впоследствии бомбы были обнаружены, но избежать радиационного заражения местности не удалось.