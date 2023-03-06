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Ежегодные учения НАТО по управлению кризисными ситуациями пройдут с 9 по 15 марта

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Ежегодные учения Североатлантического альянса по управлению кризисными ситуациями пройдут с 9 по 15 марта.
Ежегодные учения НАТО по управлению кризисными ситуациями пройдут с 9 по 15 марта
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в пресс-службе альянса.

В заявлении сказано, что в учениях будут задействованы гражданские и военные штабы в странах — членах НАТО, а также в Швеции и Финляндии.

При этом отмечается, что развёрнутые силы в учениях участвовать не будут.

Учения альянса включат обмен информацией между НАТО и институтами Европейского союза.

7 февраля стало известно, что страны НАТО провели военно-воздушные учения с участием США над Балтикой.

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