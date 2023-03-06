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AFP: 11 человек погибли и около 50 пропали без вести из-за оползней в Индонезии

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11 человек погибли и около 50 пропали без вести в результате проливных дождей и оползней на островах Риау в Индонезии.
AFP: 11 человек погибли и около 50 пропали без вести из-за оползней в Индонезии
  • AFP

Об этом сообщает AFP со ссылкой на национальное управление по противодействию стихийным бедствиям.

Как передаёт РИА Новости заявление представителя управления Абдулы Мухари, 11 человек погибли и 50 остаются пропавшими без вести.

По его словам, 7 марта управление задействовало вертолёт, чтобы быстрее добраться до места происшествия.

24 февраля сообщалось, что у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3.

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