AFP: 11 человек погибли и около 50 пропали без вести из-за оползней в Индонезии
- AFP
Об этом сообщает AFP со ссылкой на национальное управление по противодействию стихийным бедствиям.
Как передаёт РИА Новости заявление представителя управления Абдулы Мухари, 11 человек погибли и 50 остаются пропавшими без вести.
По его словам, 7 марта управление задействовало вертолёт, чтобы быстрее добраться до места происшествия.
24 февраля сообщалось, что у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3.