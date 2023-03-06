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В МАГАТЭ призвали КНДР следовать обязательствам в рамках ядерной программы

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Мы призываем КНДР следовать обязательствам в рамках ядерной программы, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
В МАГАТЭ призвали КНДР следовать обязательствам в рамках ядерной программы
  • Gettyimages.ru

«Я призываю КНДР полностью выполнять свои обязательства по соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН, оперативно сотрудничать с Агентством в полном и эффективном выполнении своего Соглашения о гарантиях в связи с ДНЯО и решать все нерешённые вопросы, особенно те, которые возникли во время отсутствия инспекторов Агентства», — говорится в заявлении.

В МАГАТЭ также отметили, что сохраняют готовность сыграть роль в проверке ядерной программы КНДР. Гросси напомнил, что в прошлом месяце проинформировал Совбез ООН по этим вопросам.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Северная Корея вызывает у альянса обеспокоенность, так как ведёт себя «провокационно и дестабилизирующе».

Также сообщалось, что генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что ракетно-ядерная программа КНДР угрожает всему миру.

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