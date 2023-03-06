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Глава Минобороны Ирана заявил, что страна не нуждается в закупке российских ЗРК С-400

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У Ирана есть необходимые запасы вооружения, Тегеран не нуждается в настоящее время в закупке российских ЗРК С-400, заявил министр обороны и логистики вооружённых сил исламской республики Мохаммад-Реза Аштиани.
Глава Минобороны Ирана заявил, что страна не нуждается в закупке российских ЗРК С-400
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что Россия является одной из стран, с которой Иран поддерживает отношения на высоком уровне.

«Тем не менее мы достигли самообеспечения оборонительным вооружением. Если будет необходимо закупить его, мы это сделаем, но в данный момент нам не нужно другое оружие», — цитирует его ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал публикации западных СМИ о возможном строительстве в России российско-иранского завода по производству дронов.

Официальный представитель иранского МИД Насер Канани заявил, что сообщения о якобы совместном строительстве Ираном и Россией завода по производству дронов не соответствуют действительности.

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