В Анкаре назвали маловероятной возможность встречи Эрдогана и Асада до выборов в Турции
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«Президент Эрдоган, в принципе, не против такой встречи, но разрушительные землетрясения всё изменили. Весь график президента подвергся изменениям — он проводит три дня в неделю в зоне бедствия», — сказал он РИА Новости.
Собеседник агентства напомнил, что до выборов осталось меньше 74 дней, в связи с чем вряд ли получится найти способ «хотя бы поехать сфотографироваться с Асадом».
«Возможно, встреча состоится после выборов», — добавил Эрхан.
Ранее Эрдоган подтвердил дату проведения президентских и парламентских выборов — голосование назначено на 14 мая.
До этого турецкий лидер допустил возможность встречи с Башаром Асадом ради мира в Сирии.
Также в Турции выразили надежду на продолжение трёхсторонних переговоров с Сирией и Россией.