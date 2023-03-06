В Анкаре назвали маловероятной возможность встречи Эрдогана и Асада до выборов в Турции

Встреча лидеров Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада до президентских выборов в республике маловероятна, заявил член турецкого Совета по безопасности и внешней политике при президенте Чагры Эрхан.

«Президент Эрдоган, в принципе, не против такой встречи, но разрушительные землетрясения всё изменили. Весь график президента подвергся изменениям — он проводит три дня в неделю в зоне бедствия», — сказал он РИА Новости.

Собеседник агентства напомнил, что до выборов осталось меньше 74 дней, в связи с чем вряд ли получится найти способ «хотя бы поехать сфотографироваться с Асадом».

«Возможно, встреча состоится после выборов», — добавил Эрхан.

Ранее Эрдоган подтвердил дату проведения президентских и парламентских выборов — голосование назначено на 14 мая.

До этого турецкий лидер допустил возможность встречи с Башаром Асадом ради мира в Сирии.

Также в Турции выразили надежду на продолжение трёхсторонних переговоров с Сирией и Россией.