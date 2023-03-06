Узнать больше

В Анкаре назвали маловероятной возможность встречи Эрдогана и Асада до выборов в Турции

Короткая ссылка
Встреча лидеров Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада до президентских выборов в республике маловероятна, заявил член турецкого Совета по безопасности и внешней политике при президенте Чагры Эрхан.
В Анкаре назвали маловероятной возможность встречи Эрдогана и Асада до выборов в Турции
  • Gettyimages.ru

«Президент Эрдоган, в принципе, не против такой встречи, но разрушительные землетрясения всё изменили. Весь график президента подвергся изменениям — он проводит три дня в неделю в зоне бедствия», — сказал он РИА Новости.

Собеседник агентства напомнил, что до выборов осталось меньше 74 дней, в связи с чем вряд ли получится найти способ «хотя бы поехать сфотографироваться с Асадом».

«Возможно, встреча состоится после выборов», — добавил Эрхан.

Ранее Эрдоган подтвердил дату проведения президентских и парламентских выборов — голосование назначено на 14 мая.

До этого турецкий лидер допустил возможность встречи с Башаром Асадом ради мира в Сирии.

Также в Турции выразили надежду на продолжение трёхсторонних переговоров с Сирией и Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить