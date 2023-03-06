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Посол России Жирнов рассказал об экономическом потенциале Афганистана

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Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов рассказал об экономическом потенциале страны.

«Тут непаханое поле. Места и экономических возможностей в Афганистане хватит на всех. Наоборот, мы приветствовали бы вклад любого государства в подъём народного хозяйства Афганистана. От этого выиграл бы весь регион. Ну и сам Афганистан, разумеется», — отметил посол в интервью «Известиям»

В декабре постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва призывает Вашингтон немедленно вернуть украденные у афганского народа средства. Он отметил, что ситуация с разморозкой активов Афганистана «выглядит возмутительной».

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