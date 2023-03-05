«Тинькофф» перестал проводить денежные переводы в Турцию

Банк «Тинькофф» после введённых санкций перестал проводить денежные переводы в Турцию.

Об этом сообщили в службе поддержки организации.

«К сожалению, не можем отправить перевод в данную страну», — приводит ТАСС слова собеседника.

Он отметил, что из-за введённых санкций SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом, поэтому «Тинькофф» временно не совершает переводы в Турцию.

Ранее банк «Тинькофф» приостановил валютные переводы в Грузию из-за того, что банк-корреспондент перестал обрабатывать операции.