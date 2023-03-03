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Во Франции началась забастовка работников энергетического сектора против пенсионной реформы

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Во Франции началась бессрочная забастовка работников французских атомных электростанций против пенсионной реформы, сообщил профсоюз «Всеобщая конфедерация труда».
Во Франции началась забастовка работников энергетического сектора против пенсионной реформы
  • AP

«Сотрудники EDF, работающие на атомных станциях, начинают забастовку», — приводит заявление профсоюза РИА Новости.

Работники объяснили своё решение тем, что законопроект, касающийся пенсионной реформы, перешёл на обсуждение в сенат.

11 февраля демонстрации против повышения пенсионного возраста, прошедшие во Франции, собрали 963 тыс. человек.

7 февраля сообщалось, что на демонстрации против пенсионной реформы в Париже начались беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов.

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