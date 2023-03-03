Во Франции началась забастовка работников энергетического сектора против пенсионной реформы

Во Франции началась бессрочная забастовка работников французских атомных электростанций против пенсионной реформы, сообщил профсоюз «Всеобщая конфедерация труда».

«Сотрудники EDF, работающие на атомных станциях, начинают забастовку», — приводит заявление профсоюза РИА Новости.

Работники объяснили своё решение тем, что законопроект, касающийся пенсионной реформы, перешёл на обсуждение в сенат.

11 февраля демонстрации против повышения пенсионного возраста, прошедшие во Франции, собрали 963 тыс. человек.

7 февраля сообщалось, что на демонстрации против пенсионной реформы в Париже начались беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов.