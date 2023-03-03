Узнать больше

Около 3,5 т нефти разлилось у столицы Хорватии из-за трещины в трубопроводе

Короткая ссылка
Примерно 4 куб. нефти (приблизительно 3,5 т) разлилось около столицы Хорватии города Загреба из-за трещины в трубопроводе.
Около 3,5 т нефти разлилось у столицы Хорватии из-за трещины в трубопроводе
  • Gettyimages.ru
  • © Aldo Pavan

Как сообщил телеканал N1.

Утечка произошла на нефтепроводе Ежево — Иванич-Град.

«Приступаем к детальному расследованию инцидента, в результате которого будут представлены точные данные», — заявила представитель нефтяной компании INA Уна Радулович-Зекич.

На месте инцидента работает аварийная бригада, устраняющая последствия разлива нефти.

В январе сообщалось, что в селе на севере Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива 15 т нефтепродуктов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить