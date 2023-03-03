Около 3,5 т нефти разлилось у столицы Хорватии из-за трещины в трубопроводе
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Как сообщил телеканал N1.
Утечка произошла на нефтепроводе Ежево — Иванич-Град.
«Приступаем к детальному расследованию инцидента, в результате которого будут представлены точные данные», — заявила представитель нефтяной компании INA Уна Радулович-Зекич.
На месте инцидента работает аварийная бригада, устраняющая последствия разлива нефти.
В январе сообщалось, что в селе на севере Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива 15 т нефтепродуктов.