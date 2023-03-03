Около 3,5 т нефти разлилось у столицы Хорватии из-за трещины в трубопроводе

Примерно 4 куб. нефти (приблизительно 3,5 т) разлилось около столицы Хорватии города Загреба из-за трещины в трубопроводе.

Как сообщил телеканал N1.

Утечка произошла на нефтепроводе Ежево — Иванич-Град.

«Приступаем к детальному расследованию инцидента, в результате которого будут представлены точные данные», — заявила представитель нефтяной компании INA Уна Радулович-Зекич.

На месте инцидента работает аварийная бригада, устраняющая последствия разлива нефти.

В январе сообщалось, что в селе на севере Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива 15 т нефтепродуктов.