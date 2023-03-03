В центре Брюсселя бельгийские фермеры на тракторах протестуют против закрытия хозяйств
Тысячи фермеров Бельгии приехали на тракторах в центр Брюсселя с требованием отменить инициативы, предусматривающие закрытие более 40 бельгийских фермерских хозяйств.
- AP
- © Geert Vanden Wijngaert
Об этом информирует РИА Новости.
По данным агентства, протестующие перекрыли центр города.
Ранее стало известно, что забастовки сотрудников общественного транспорта начались в городах Германии.
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