В центре Брюсселя бельгийские фермеры на тракторах протестуют против закрытия хозяйств

Тысячи фермеров Бельгии приехали на тракторах в центр Брюсселя с требованием отменить инициативы, предусматривающие закрытие более 40 бельгийских фермерских хозяйств.

AP

© Geert Vanden Wijngaert

Об этом информирует РИА Новости. По данным агентства, протестующие перекрыли центр города. Ранее стало известно, что забастовки сотрудников общественного транспорта начались в городах Германии.