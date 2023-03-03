Германия направила Швейцарии заявку на покупку танков Leopard 2

Пресс-секретарь Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта (DDPS) Швейцарии Лоренц Фришкнехт подтвердил получение заявки от Германии на приобретение танков Leopard 2.

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«Швейцария действительно получила заявку от Германии на покупку танков Leopard 2», — цитирует его РИА Новости. Ранее издание Der Spiegel сообщало, что власти Германии одобрили поставку Украине 178 танков Leopard.