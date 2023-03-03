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Мишустин наградил премьера Таджикистана Расулзоду орденом Почёта

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Премьер-министр России Михаил Мишустин наградил своего коллегу из Таджикистана Кохира Расулзоду орденом Почёта.
Мишустин наградил премьера Таджикистана Расулзоду орденом Почёта
  • РИА Новости

«Вы удостоены этой награды по указу президента России Владимира Путина. Это признание вашего личного большого вклада в укрепление наших научно-технических и торгово-экономических взаимоотношений и культурно-гуманитарного сотрудничества», — цитирует Мишустина ТАСС.

В декабре Путин наградил орденом Почёта главного редактора RT Маргариту Симоньян за большой вклад в реализацию государственной информационной политики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий, заслуги в области здравоохранения, образования, развития отечественной культуры и многолетнюю добросовестную работу.

Он также вручил государственные награды врио глав Луганской и Донецкой народных республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину, а также врио глав Запорожской и Херсонской областей Евгению Балицкому и Владимиру Сальдо.

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