Мишустин наградил премьера Таджикистана Расулзоду орденом Почёта

Премьер-министр России Михаил Мишустин наградил своего коллегу из Таджикистана Кохира Расулзоду орденом Почёта.

«Вы удостоены этой награды по указу президента России Владимира Путина. Это признание вашего личного большого вклада в укрепление наших научно-технических и торгово-экономических взаимоотношений и культурно-гуманитарного сотрудничества», — цитирует Мишустина ТАСС.

В декабре Путин наградил орденом Почёта главного редактора RT Маргариту Симоньян за большой вклад в реализацию государственной информационной политики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий, заслуги в области здравоохранения, образования, развития отечественной культуры и многолетнюю добросовестную работу.

Он также вручил государственные награды врио глав Луганской и Донецкой народных республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину, а также врио глав Запорожской и Херсонской областей Евгению Балицкому и Владимиру Сальдо.