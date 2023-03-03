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Мать погибших детей потребовала Байдена извиниться за смех в их адрес

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Мать двоих погибших детей Ребекка Кисслинг потребовала президента США Джо Байдена извиниться за то, что он смеялся, когда говорил о них.
Мать погибших детей потребовала Байдена извиниться за смех в их адрес
  • AP

«Когда Байден начал говорить о матери, потерявшей двоих сыновей, он начинает смеяться... Вот так вы говорите о смерти моих сыновей? Из-за того, что конгрессвумен оговорилась? Глумишься над моей утратой? Как ты смеешь!» — возмутилась она.

Кисслинг опубликовала в Facebook* открытое обращение к американскому лидеру и потребовала привлечь его к ответственности. Она назвала поведение президента неприемлемыми и призвала Байдена извиниться.

В Узбекистане ранее возбудили уголовное дело по факту смерти 18 детей из-за индийского сиропа от ОРВИ.

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