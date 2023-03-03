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Жена Чичваркина закрыла благотворительный стартап помощи украинской культуре

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RT
Гражданская жена основателя «Евросети» Татьяна Фокина закрыла свой стартап Save The Spot через месяц после основания, согласно данным реестра юрлиц Великобритании. Он был создан для помощи украинским музеям, театрам и зоопаркам, пострадавшим от военных действий.
Жена Чичваркина закрыла благотворительный стартап помощи украинской культуре
  • Gettyimages.ru

Как стало известно RT из реестра юрлиц Британии, Фокина зарегистрировала в Лондоне юрлицо под названием Save The Spot («Сохрани место») 21 июня 2022 года. Однако уже 24 июня Фокина написала заявление об исключении фирмы из реестра, что означает ликвидацию юрлица. 5 июля 2022 года в реестре о ликвидации фирмы была сделана официальная запись. 

По замыслу основательницы, Save The Spot должен был финансово помогать украинским музеям, театрам, зоопаркам и другим культурным институциям, пострадавшим от военных действий на Украине.

Для этого, в частности, был создан благотворительный сайт. Посетителям предлагалось выбрать организацию, которую они хотят поддержать, и купить виртуальный билет по цене от £5 до £20. Деньги, обещала Фокина, пойдут выбранному культурному объекту. 

Открытие сопровождалось пиар-кампанией в модных русскоязычных изданиях о культуре. Фокина дала несколько интервью.

На сегодняшний день юрлицо находится в стадии ликвидации, обновлений в реестре после июля 2022 года нет. При этом сайт проекта продолжает функционировать, хотя, согласно статистике SimilarWeb, за всё время с момента создания его посетили менее 5 тыс. человек.  

Гражданский муж Фокиной, проживающий в Лондоне основатель «Евросети» Евгений Чичваркин* с момента начала военных действий на Украине остаётся ярым критиком России. Он собирает пожертвования в пользу Киева и устраивает благотворительные обеды, на средства от которых покупает технику и обмундирование для ВСУ. 

Чичваркин вместе с олигархом Михаилом Ходорковским**, Михаилом Касьяновым и ещё десятком людей является сооснователем так называемого Антивоенного комитета. 

Эта организация выступает против действий российской армии на Украине. На сайте комитета призывают к незаконным акциям протеста, саботажу мобилизации и насильственной смене власти в России. 

*Внесён в реестр иноагентов решением Минюста РФ от 03.06.2022 

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.

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