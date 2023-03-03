Жена Чичваркина закрыла благотворительный стартап помощи украинской культуре

Гражданская жена основателя «Евросети» Татьяна Фокина закрыла свой стартап Save The Spot через месяц после основания, согласно данным реестра юрлиц Великобритании. Он был создан для помощи украинским музеям, театрам и зоопаркам, пострадавшим от военных действий.

Как стало известно RT из реестра юрлиц Британии, Фокина зарегистрировала в Лондоне юрлицо под названием Save The Spot («Сохрани место») 21 июня 2022 года. Однако уже 24 июня Фокина написала заявление об исключении фирмы из реестра, что означает ликвидацию юрлица. 5 июля 2022 года в реестре о ликвидации фирмы была сделана официальная запись.

По замыслу основательницы, Save The Spot должен был финансово помогать украинским музеям, театрам, зоопаркам и другим культурным институциям, пострадавшим от военных действий на Украине.

Для этого, в частности, был создан благотворительный сайт. Посетителям предлагалось выбрать организацию, которую они хотят поддержать, и купить виртуальный билет по цене от £5 до £20. Деньги, обещала Фокина, пойдут выбранному культурному объекту.

Открытие сопровождалось пиар-кампанией в модных русскоязычных изданиях о культуре. Фокина дала несколько интервью.

На сегодняшний день юрлицо находится в стадии ликвидации, обновлений в реестре после июля 2022 года нет. При этом сайт проекта продолжает функционировать, хотя, согласно статистике SimilarWeb, за всё время с момента создания его посетили менее 5 тыс. человек.

Гражданский муж Фокиной, проживающий в Лондоне основатель «Евросети» Евгений Чичваркин* с момента начала военных действий на Украине остаётся ярым критиком России. Он собирает пожертвования в пользу Киева и устраивает благотворительные обеды, на средства от которых покупает технику и обмундирование для ВСУ.

Чичваркин вместе с олигархом Михаилом Ходорковским**, Михаилом Касьяновым и ещё десятком людей является сооснователем так называемого Антивоенного комитета.

Эта организация выступает против действий российской армии на Украине. На сайте комитета призывают к незаконным акциям протеста, саботажу мобилизации и насильственной смене власти в России.

*Внесён в реестр иноагентов решением Минюста РФ от 03.06.2022

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.