Талибы заключили меморандум по проектам инфраструктуры с компаниями России, Ирана и Пакистана

В МИД России заявили, что Минпромторг Афганистана, представители российского бизнеса, инвесторов Ирана и специалистов из Пакистана заключили в начале февраля в Кабуле меморандум о намерениях по инфраструктурным проектам.

Об этом сообщает РИА Новости. «Российский экономоператор «КЭР-Холдинг» планирует строительство в провинции Саманган угольной тепловой электростанции мощностью 200 МВт», — говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках меморандума также предполагается добыча полезных ископаемых и модернизация газопровода в Герате. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что после бегства США из Афганистана в стране усиливается террористическая угроза. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, в свою очередь, заявил, что Запад пытается расхитить замороженные афганские активы. * «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.