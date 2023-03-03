Талибы заключили меморандум по проектам инфраструктуры с компаниями России, Ирана и Пакистана
Об этом сообщает РИА Новости.
«Российский экономоператор «КЭР-Холдинг» планирует строительство в провинции Саманган угольной тепловой электростанции мощностью 200 МВт», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках меморандума также предполагается добыча полезных ископаемых и модернизация газопровода в Герате.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что после бегства США из Афганистана в стране усиливается террористическая угроза.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, в свою очередь, заявил, что Запад пытается расхитить замороженные афганские активы.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.