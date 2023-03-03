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Талибы заключили меморандум по проектам инфраструктуры с компаниями России, Ирана и Пакистана

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В МИД России заявили, что Минпромторг Афганистана, представители российского бизнеса, инвесторов Ирана и специалистов из Пакистана заключили в начале февраля в Кабуле меморандум о намерениях по инфраструктурным проектам.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Российский экономоператор «КЭР-Холдинг» планирует строительство в провинции Саманган угольной тепловой электростанции мощностью 200 МВт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках меморандума также предполагается добыча полезных ископаемых и модернизация газопровода в Герате.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что после бегства США из Афганистана в стране усиливается террористическая угроза.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, в свою очередь, заявил, что Запад пытается расхитить замороженные афганские активы.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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