Американский политик Янг: политика Вашингтона приведёт к исчезновению человечества

Американский политик Джеффри Янг заявил, что угроза ядерной войны, провоцируемой Вашингтоном, и западный империализм приведут к исчезновению человечества.

Об этом он написал в своём Twitter.

Таким образом он прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска об опасности снижения уровня рождаемости.

По мнению политика, самой главной угрозой человечества на сегодняшний день является западный империализм.

«Мы ближе к полному исчезновению из-за ядерной войны, чем когда-либо за всю историю человечества»,— сказал Янг.

Ранее Джеффри Янг назвал главу Пентагона Ллойда Остина военным преступником.

Также американский политик заявил, что России нужна демилитаризация и денацификация Западной Украины.