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Politico: RT France продолжает работу вопреки санкциям и травле

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Издание Politico заявило, что ни многочисленные санкции, ни финансовые ограничения, ни травля журналистов не повлияли на готовность RT France продолжать свою работу.
Politico: RT France продолжает работу вопреки санкциям и травле
  • AFP
  • © Lionel BONAVENTURE

Как заявило издание, телекомпания, несмотря на давление Запада и, в частности, Франции продолжает обновлять ленту новостей о событиях во Франции, которая доступна читателям через VPN, прямые трансляции в интернете разговорных шоу и передач, снятых в самом сердце Парижа, а также документальных фильмов на русском языке с французским субтитрами. Ещё в январе этого года телекомпания вела набор сотрудников.

«В сентябре мы практически вернулись к нормальной работе», — сказал Люка Леже, сотрудник RT France и член профсоюзной организации «Рабочая сила» (FO). Он отметил, что сотрудники получали зарплату в течение всего года. Леже также сообщил, что редакционная политика канала никак не менялась, при этом журналисты телеканала систематически подвергались травле в сети.

Данная ситуация, по мнению автора материала, связана с тем, что RT France запретили вещание, но не производство информационных материалов. В связи с этим сотрудники переориентировались на франкоязычные страны Африки.

Уточняется, что телекомпания начала испытывать трудности только после того, как французское правительство заблокировало банковские счета RT France на основании принятого ЕС решения о заморозке активов в декабре прошлого года.

Ранее в МИД России заявили, что блокировка счетов RT France приведёт к ответу в отношении французских СМИ.

В январе руководитель RT France Ксения Фёдорова разъяснила ситуацию вокруг телеканала в связи с блокировкой счетов.

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