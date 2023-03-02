Politico: RT France продолжает работу вопреки санкциям и травле
- AFP
- © Lionel BONAVENTURE
Как заявило издание, телекомпания, несмотря на давление Запада и, в частности, Франции продолжает обновлять ленту новостей о событиях во Франции, которая доступна читателям через VPN, прямые трансляции в интернете разговорных шоу и передач, снятых в самом сердце Парижа, а также документальных фильмов на русском языке с французским субтитрами. Ещё в январе этого года телекомпания вела набор сотрудников.
«В сентябре мы практически вернулись к нормальной работе», — сказал Люка Леже, сотрудник RT France и член профсоюзной организации «Рабочая сила» (FO). Он отметил, что сотрудники получали зарплату в течение всего года. Леже также сообщил, что редакционная политика канала никак не менялась, при этом журналисты телеканала систематически подвергались травле в сети.
Данная ситуация, по мнению автора материала, связана с тем, что RT France запретили вещание, но не производство информационных материалов. В связи с этим сотрудники переориентировались на франкоязычные страны Африки.
Уточняется, что телекомпания начала испытывать трудности только после того, как французское правительство заблокировало банковские счета RT France на основании принятого ЕС решения о заморозке активов в декабре прошлого года.
Ранее в МИД России заявили, что блокировка счетов RT France приведёт к ответу в отношении французских СМИ.
В январе руководитель RT France Ксения Фёдорова разъяснила ситуацию вокруг телеканала в связи с блокировкой счетов.