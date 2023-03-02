Politico: RT France продолжает работу вопреки санкциям и травле

Издание Politico заявило, что ни многочисленные санкции, ни финансовые ограничения, ни травля журналистов не повлияли на готовность RT France продолжать свою работу.

Как заявило издание, телекомпания, несмотря на давление Запада и, в частности, Франции продолжает обновлять ленту новостей о событиях во Франции, которая доступна читателям через VPN, прямые трансляции в интернете разговорных шоу и передач, снятых в самом сердце Парижа, а также документальных фильмов на русском языке с французским субтитрами. Ещё в январе этого года телекомпания вела набор сотрудников.

«В сентябре мы практически вернулись к нормальной работе», — сказал Люка Леже, сотрудник RT France и член профсоюзной организации «Рабочая сила» (FO). Он отметил, что сотрудники получали зарплату в течение всего года. Леже также сообщил, что редакционная политика канала никак не менялась, при этом журналисты телеканала систематически подвергались травле в сети.

Данная ситуация, по мнению автора материала, связана с тем, что RT France запретили вещание, но не производство информационных материалов. В связи с этим сотрудники переориентировались на франкоязычные страны Африки.

Уточняется, что телекомпания начала испытывать трудности только после того, как французское правительство заблокировало банковские счета RT France на основании принятого ЕС решения о заморозке активов в декабре прошлого года.

Ранее в МИД России заявили, что блокировка счетов RT France приведёт к ответу в отношении французских СМИ.

В январе руководитель RT France Ксения Фёдорова разъяснила ситуацию вокруг телеканала в связи с блокировкой счетов.