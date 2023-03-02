Мишустин сообщил о планах провести встречу глав правительств стран СНГ в Сочи в июне
- РИА Новости
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Об этом, как пишет ТАСС, Мишустин сказал в ходе девятой конференции по межрегиональному сотрудничеству «Деловое и инвестиционное партнёрство России и Таджикистана».
«В начале июня ждём вас в Сочи. Там мы проведём заседания Совета глав правительств СНГ, Евразийского межправительственного совета», — отметил российский премьер.
Кроме того, в Сочи также пройдут международная выставка кооперационных проектов «Евразия — наш дом», Евразийский конгресс и молодёжный форум СНГ и ЕАЭС.
Ранее стало известно, что Мишустин во время визита в Душанбе был принят президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.