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Мишустин сообщил о планах провести встречу глав правительств стран СНГ в Сочи в июне

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в июне в Сочи пройдут встречи глав правительств стран СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Мишустин сообщил о планах провести встречу глав правительств стран СНГ в Сочи в июне
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Астахов

Об этом, как пишет ТАСС, Мишустин сказал в ходе девятой конференции по межрегиональному сотрудничеству «Деловое и инвестиционное партнёрство России и Таджикистана».

«В начале июня ждём вас в Сочи. Там мы проведём заседания Совета глав правительств СНГ, Евразийского межправительственного совета», — отметил российский премьер.

Кроме того, в Сочи также пройдут международная выставка кооперационных проектов «Евразия — наш дом», Евразийский конгресс и молодёжный форум СНГ и ЕАЭС.

Ранее стало известно, что Мишустин во время визита в Душанбе был принят президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

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