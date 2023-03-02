Захарова отреагировала на позицию США по закону об иноагентах в Грузии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на позицию США в отношении принятия в Грузии закона об иноагентах.

Она напомнила о заявлении американского посла Келли Дегнан, которая заявила, что Вашингтон против закона об иноагентах в Грузии, даже если он «переведён» слово в слово с закона в США.

«Она забыла добавить, почему. Потому что США, по мнению Вашингтона, страна исключительная, которой можно то, что нельзя всем остальным», — написала Захарова в своём Telegram.

Дипломат также отметила, что в Соединённых Штатах используют «концепцию вымышленной исключительности» для оправдания провокаций, беззаконий и преступлений.

Депутаты грузинского парламента от общественного движения «Сила народа» ранее зарегистрировали законопроект о создании реестра иноагентов.

В него могут войти СМИ или юрлица, доходы которых на 20% и более состоят из зарубежного финансирования.

Уточняется, что основой для законопроекта стало американское законодательство.