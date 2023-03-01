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Постпред США при ООН: ведомство следит за нарушением религиозных свобод на Украине

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Постпред Соединённых Штатов при Организации Объединённых Наций Линда Томас-Гринфилд сообщила о проблемах со свободой вероисповедания на Украине.
Постпред США при ООН: ведомство следит за нарушением религиозных свобод на Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

Томас-Гринфилд отметила, что свобода религии — это право человека.

«Мы сосредоточены на этом... будь то слежение за тем, что происходит, например, на Украине, где есть проблемы», — сказала она.

По словам постпреда, этим вопросом занимается как представительство Соединённых Штатов при ООН, так и Совет по правам человека.

25 января стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский указом ужесточил санкции против представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Спецпредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович заявил, что Киев и Запад пытаются разъединить русских и украинцев по признаку религии.

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