Постпред США при ООН: ведомство следит за нарушением религиозных свобод на Украине
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Об этом пишет РИА Новости.
Томас-Гринфилд отметила, что свобода религии — это право человека.
«Мы сосредоточены на этом... будь то слежение за тем, что происходит, например, на Украине, где есть проблемы», — сказала она.
По словам постпреда, этим вопросом занимается как представительство Соединённых Штатов при ООН, так и Совет по правам человека.
25 января стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский указом ужесточил санкции против представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Спецпредставитель главы МИД России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович заявил, что Киев и Запад пытаются разъединить русских и украинцев по признаку религии.