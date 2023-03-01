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В Италии на 101-м году жизни умер участник движения Сопротивления Джилберто Малвестуто

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В Италии умер известный участник итальянского движения Сопротивления Джилберто Малвестуто. В апреле ему исполнилось бы 102 года.
В Италии на 101-м году жизни умер участник движения Сопротивления Джилберто Малвестуто
  • РИА Новости

Об этом сообщил РИА Новости его внук Марко.

«Он скончался в родном городе Сульмона. Сегодня в мэрии открыт зал прощания, завтра состоятся похороны», — сказал он.

Агентство пишет, что Малвестуто был в числе первых итальянских партизан, вступивших в Болонью после её освобождения в апреле 1945 года.

В начале февраля в Северной Осетии умерла участница Сталинградской битвы Зинаида Морозова, она скончалась в день 80-летия окончания сражения. Морозовой было 100 лет.

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