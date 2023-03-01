Представители НАТО и ЕС объяснили Швейцарии, что они ждут реэкспорта оружия на Украину

НАТО и Европейский союз объяснили швейцарским парламентариям, что они не ждут от Берна ничего, кроме реэкспорта оружия на Украину.

Об этом сказано в заявлении на сайте швейцарского сената.

«Во время визита парламентской комиссии (Швейцарии. — RT) при НАТО и ЕС в Брюссель их представители заявили (Берну. — RT), что ничего не ожидают от Швейцарии», — сказано в документе.

Сенатор Шарль Джульяр, слова которого приводятся в документе, уточняет, что Североатлантический альянс и Евросоюз ждут только конкретного ответа от Швейцарии по реэкспорту оружия Киеву.

27 февраля глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис допустил разрешение на реэкспорт оружия на Украину, в случае если парламент страны изменит закон об экспорте военной техники.