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В МИД ФРГ назвали необоснованным решение Ирана выслать двух германских дипломатов

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Решение Ирана выслать из страны двух германских дипломатов является необоснованным, говорится в заявлении МИД ФРГ.
В МИД ФРГ назвали необоснованным решение Ирана выслать двух германских дипломатов
  • РИА Новости

«Сегодняшний шаг после высылки двух иранских дипломатов 22 февраля был ожидаемым, однако, с точки зрения правительства ФРГ, он никоим образом не является обоснованным», — цитирует ТАСС сообщение.

В конце февраля Министерство иностранных дел Германии после вынесения в Иране смертного приговора оппозиционеру с ирано-немецким двойным гражданством вызвало поверенного в делах этой страны, двое сотрудников иранского посольства были объявлены персонами нон грата.

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