В МИД ФРГ назвали необоснованным решение Ирана выслать двух германских дипломатов

Решение Ирана выслать из страны двух германских дипломатов является необоснованным, говорится в заявлении МИД ФРГ.

«Сегодняшний шаг после высылки двух иранских дипломатов 22 февраля был ожидаемым, однако, с точки зрения правительства ФРГ, он никоим образом не является обоснованным», — цитирует ТАСС сообщение.

В конце февраля Министерство иностранных дел Германии после вынесения в Иране смертного приговора оппозиционеру с ирано-немецким двойным гражданством вызвало поверенного в делах этой страны, двое сотрудников иранского посольства были объявлены персонами нон грата.