Захарова сообщила о лишении свободы Греты Тунберг в Норвегии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о лишении свободы экоактивистки Греты Тунберг в Норвегии.

«В Норвегии лишили свободы Грету Тунберг. Её унесли форменные люди с нашивкой POLITI. Жду реакции ПАСЕ, ОБСЕ и Госдепа», — заявила дипломат.

17 февраля Захарова заявила о задержании экоактивистки Греты Тунберг в Германии в ходе протестов экоактивистов.

По сообщениям СМИ, Тунберг была задержана на протестах в ФРГ за отказ покидать деревню Лутцерат, которую планируется снести для расширения угольного разреза в Рурском бассейне.