Узнать больше

Захарова сообщила о лишении свободы Греты Тунберг в Норвегии

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о лишении свободы экоактивистки Греты Тунберг в Норвегии.
Захарова сообщила о лишении свободы Греты Тунберг в Норвегии
  • РИА Новости

«В Норвегии лишили свободы Грету Тунберг. Её унесли форменные люди с нашивкой POLITI. Жду реакции ПАСЕ, ОБСЕ и Госдепа», — заявила дипломат.

17 февраля Захарова заявила о задержании экоактивистки Греты Тунберг в Германии в ходе протестов экоактивистов.

По сообщениям СМИ, Тунберг была задержана на протестах в ФРГ за отказ покидать деревню Лутцерат, которую планируется снести для расширения угольного разреза в Рурском бассейне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить