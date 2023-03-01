Захарова сообщила о лишении свободы Греты Тунберг в Норвегии
- РИА Новости
«В Норвегии лишили свободы Грету Тунберг. Её унесли форменные люди с нашивкой POLITI. Жду реакции ПАСЕ, ОБСЕ и Госдепа», — заявила дипломат.
17 февраля Захарова заявила о задержании экоактивистки Греты Тунберг в Германии в ходе протестов экоактивистов.
По сообщениям СМИ, Тунберг была задержана на протестах в ФРГ за отказ покидать деревню Лутцерат, которую планируется снести для расширения угольного разреза в Рурском бассейне.