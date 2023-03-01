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Полиция Хельсинки начала расследование сожжения фотографии Эрдогана у посольства Турции

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Финская полиция начала расследование по факту сожжения фото, на котором, по предварительным данным, был изображён президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Полиция Хельсинки начала расследование сожжения фотографии Эрдогана у посольства Турции
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство STT, инцидент произошёл во время демонстрации, о которой не уведомляли правоохранительные органы.

«Группа из примерно пары десятков человек собралась перед посольством и сожгла фотографию. В ходе предварительного расследования будет уточнено, что это была за фотография», — заявил главный инспектор полиции Хейкки Порола.

21 января лидер ультраправой партии «Жёсткий курс» Расмус Палудан сжёг Коран у посольства Турции в Стокгольме. Предварительно он получил у властей разрешение на проведение акции.

22 января протестующие в Турции сожгли флаг Швеции у генконсульства страны в Стамбуле в ответ на провокацию с Кораном в Стокгольме.

Впоследствии Палудан пригрозил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану новыми акциями до тех пор, пока Швеция не присоединится к НАТО.

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