Полиция Хельсинки начала расследование сожжения фотографии Эрдогана у посольства Турции

Финская полиция начала расследование по факту сожжения фото, на котором, по предварительным данным, был изображён президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство STT, инцидент произошёл во время демонстрации, о которой не уведомляли правоохранительные органы.

«Группа из примерно пары десятков человек собралась перед посольством и сожгла фотографию. В ходе предварительного расследования будет уточнено, что это была за фотография», — заявил главный инспектор полиции Хейкки Порола.

21 января лидер ультраправой партии «Жёсткий курс» Расмус Палудан сжёг Коран у посольства Турции в Стокгольме. Предварительно он получил у властей разрешение на проведение акции.

22 января протестующие в Турции сожгли флаг Швеции у генконсульства страны в Стамбуле в ответ на провокацию с Кораном в Стокгольме.

Впоследствии Палудан пригрозил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану новыми акциями до тех пор, пока Швеция не присоединится к НАТО.