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Число жертв столкновения поездов в Греции возросло до 26

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Число погибших в результате столкновения двух поездов в Греции возросло до 26, сообщил официальный представитель пожарной службы Греции Василис Вартакояннис.

«На данный момент погибли 26 человек», — приводит РИА Новости слова Вартакоянниса в эфире телеканала ERT.

Он отметил, что число раненых возросло до 85.

Ранее сообщалось, что грузовой и пассажирский поезда столкнулись в греческом городе Темпи.

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