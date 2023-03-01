Число жертв столкновения поездов в Греции возросло до 26
Число погибших в результате столкновения двух поездов в Греции возросло до 26, сообщил официальный представитель пожарной службы Греции Василис Вартакояннис.
«На данный момент погибли 26 человек», — приводит РИА Новости слова Вартакоянниса в эфире телеканала ERT.
Он отметил, что число раненых возросло до 85.
Ранее сообщалось, что грузовой и пассажирский поезда столкнулись в греческом городе Темпи.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Ранее на эту тему: