Патрушев в Венесуэле обсудил противодействие «цветным революциям».

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Каракасе обсудил с венесуэльской стороной противостояние «цветным революциям».

«Рассмотрены перспективы двустороннего сотрудничества по линии министерств юстиции, включая обмен опытом в сфере нормативно-правового регулирования деятельности иностранных некоммерческих организаций, взаимодействие по линии специальных служб, правоохранительных органов», — говорится в сообщении аппарата российского Совбеза.

Отмечается, что вопросам противодействия «цветным революциям» было уделено отдельное внимание.

Также стороны произвели обмен мнениями по ситуации в международных отношениях.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил о возможности визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию в этом году.