Телеканал 10 Tampa Bay: во Флориде сошёл с путей перевозивший пропан поезд

Перевозивший пропан поезд сошёл с путей во Флориде.

Об этом сообщает местный телеканал 10 Tampa Bay.

«Пять вагонов сошли во вторник с путей в районе Брэдентон, в том числе две цистерны с пропаном», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным властей округа Манати, никто не пострадал, также не произошло разливов опасных веществ.

5 февраля американские СМИ сообщили, что в Огайо порядка 50 вагонов поезда сошли с рельсов.

Товарный поезд перевозил опасные химические вещества, как минимум в пяти вагонах находился ядовитый винилхлорид. После этого в радиусе нескольких километров от ЧП эвакуировали местных жителей.