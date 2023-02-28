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Телеканал 10 Tampa Bay: во Флориде сошёл с путей перевозивший пропан поезд

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Перевозивший пропан поезд сошёл с путей во Флориде.

Об этом сообщает местный телеканал 10 Tampa Bay.

«Пять вагонов сошли во вторник с путей в районе Брэдентон, в том числе две цистерны с пропаном», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным властей округа Манати, никто не пострадал, также не произошло разливов опасных веществ. 

5 февраля американские СМИ сообщили, что в Огайо порядка 50 вагонов поезда сошли с рельсов.

Товарный поезд перевозил опасные химические вещества, как минимум в пяти вагонах находился ядовитый винилхлорид. После этого в радиусе нескольких километров от ЧП эвакуировали местных жителей.

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