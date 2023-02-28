Замгенсека ООН Гриффитс: санкции ряда стран затрудняют доставку гумпомощи в Сирию

Односторонние санкции ряда стран в отношении пострадавшей от землетрясения Сирии затрудняют доставку гуманитарной помощи в страну.

Об этом заявил заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

«ООН работает над тем, чтобы реагировать на непреднамеренные препятствия, возникающие из-за действующих санкций и законов ряда стран о борьбе с терроризмом», — цитирует его Интерфакс.

При этом Гриффитс отметил, что США, ЕС и Великобритания предприняли ряд шагов, чтобы облегчить доставку помощи в Сирию.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при американской администрации Джон Кирби заявил, что землетрясение в Сирии не повлияет на политику Вашингтона в отношении Дамаска.