Замглавы МИД России Богданов обсудил с послом Белоруссии взаимодействие в Африке
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«В ходе беседы состоялся углублённый обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего укрепления российско-белорусского многопланового взаимодействия на африканском направлении», — говорится в сообщении.
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