Замглавы МИД России Богданов обсудил с послом Белоруссии взаимодействие в Африке

Замглавы российского МИД Михаил Богданов обсудил с послом Белоруссии в Москве Дмитрием Крутым двустороннее взаимодействие в Африке.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы состоялся углублённый обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего укрепления российско-белорусского многопланового взаимодействия на африканском направлении», — говорится в сообщении.

Ранее посол России в Алжире Валерьян Шуваев рассказал RT о перспективных направлениях сотрудничества двух стран.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT Arabic заявил, что Алжир входит в число лидеров среди претендентов на вступление в БРИКС.