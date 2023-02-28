Узнать больше

Замглавы МИД России Богданов обсудил с послом Белоруссии взаимодействие в Африке

Короткая ссылка
Замглавы российского МИД Михаил Богданов обсудил с послом Белоруссии в Москве Дмитрием Крутым двустороннее взаимодействие в Африке.
Замглавы МИД России Богданов обсудил с послом Белоруссии взаимодействие в Африке
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы состоялся углублённый обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего укрепления российско-белорусского многопланового взаимодействия на африканском направлении», — говорится в сообщении.

Ранее посол России в Алжире Валерьян Шуваев рассказал RT о перспективных направлениях сотрудничества двух стран.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT Arabic заявил, что Алжир входит в число лидеров среди претендентов на вступление в БРИКС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить