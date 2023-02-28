Глава МИД Израиля публично осудил российскую спецоперацию на Украине

Глава МИД Израиля Эли Коэн осудил российскую спецоперацию на Украине в ходе совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

«Конечно, мы осуждаем российскую агрессию. Поэтому, как вы знаете, мы поддержали резолюцию ООН по поводу мирного соглашения, представленную президентом Зеленским», — цитирует его РИА Новости.

Примечательно, что ранее политик отказывался от публичных оценок действия Москвы в ходе поездки в Киев.

Ранее сообщалось, что глава МИД Израиля прибыл в Киев и намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.