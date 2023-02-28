Глава МИД Израиля публично осудил российскую спецоперацию на Украине
- AFP
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«Конечно, мы осуждаем российскую агрессию. Поэтому, как вы знаете, мы поддержали резолюцию ООН по поводу мирного соглашения, представленную президентом Зеленским», — цитирует его РИА Новости.
Примечательно, что ранее политик отказывался от публичных оценок действия Москвы в ходе поездки в Киев.
Ранее сообщалось, что глава МИД Израиля прибыл в Киев и намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.