Узнать больше

Глава МИД Израиля публично осудил российскую спецоперацию на Украине

Короткая ссылка
Глава МИД Израиля Эли Коэн осудил российскую спецоперацию на Украине в ходе совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок.
Глава МИД Израиля публично осудил российскую спецоперацию на Украине
  • AFP
  • © Odd ANDERSEN

«Конечно, мы осуждаем российскую агрессию. Поэтому, как вы знаете, мы поддержали резолюцию ООН по поводу мирного соглашения, представленную президентом Зеленским», — цитирует его РИА Новости.

Примечательно, что ранее политик отказывался от публичных оценок действия Москвы в ходе поездки в Киев.

Ранее сообщалось, что глава МИД Израиля прибыл в Киев и намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить