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Блинкен во время выступления в Астане больше десяти раз обвинил Россию в начале СВО

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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на пресс-конференции с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди в Астане больше десяти раз обвинил Россию в том, что она начала операцию на Украине.
Блинкен во время выступления в Астане больше десяти раз обвинил Россию в начале СВО
  • AP
  • © Olivier Douliery

Об этом пишет РИА Новости.

Так, в начале пресс-конференции американский дипломат заявил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Казахстана и его свободное определение будущего на фоне «полномасштабного вторжения России на Украину».

Он поблагодарил Казахстан за принятие россиян, которые покинули Россию с февраля прошлого года.

Агентство отмечает, что во время всей речи Блинкен повторял слова «агрессия», «нападение» и «вторжение», обвиняя Россию как в боевых действиях на Украине, так и в «нарушении Устава ООН».

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди при этом отметил, что республика не видит рисков или угроз со стороны России в контексте событий на Украине.

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