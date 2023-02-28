Блинкен во время выступления в Астане больше десяти раз обвинил Россию в начале СВО

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на пресс-конференции с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди в Астане больше десяти раз обвинил Россию в том, что она начала операцию на Украине.

Об этом пишет РИА Новости.

Так, в начале пресс-конференции американский дипломат заявил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Казахстана и его свободное определение будущего на фоне «полномасштабного вторжения России на Украину».

Он поблагодарил Казахстан за принятие россиян, которые покинули Россию с февраля прошлого года.

Агентство отмечает, что во время всей речи Блинкен повторял слова «агрессия», «нападение» и «вторжение», обвиняя Россию как в боевых действиях на Украине, так и в «нарушении Устава ООН».

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди при этом отметил, что республика не видит рисков или угроз со стороны России в контексте событий на Украине.