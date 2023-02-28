Премьер Брнабич: членство Сербии в ЕС является гарантом мира в регионе
- AP
- © Darko Vojinovic
«Страны Западных Балкан должны быть частью мирного проекта, и я считаю, что долгосрочный мир и взаимопонимание между странами этой части Европы могут быть гарантированы быстрее всего благодаря нашему совместному членству в ЕС», — приводит её слова ТАСС.
Брнабич напомнила, что ЕС является крупнейшим инвестором Сербии.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что глава Сербии Александр Вучич и лидер частично признанного Косова Альбин Курти на переговорах в Брюсселе договорились избегать любых действий, которые могли бы привести к напряжённости.