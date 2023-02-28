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Премьер Брнабич: членство Сербии в ЕС является гарантом мира в регионе

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Вступление Сербии в Евросоюз будет являться гарантом безопасности целого региона, заявила премьер-министр республики Ана Брнабич.
Премьер Брнабич: членство Сербии в ЕС является гарантом мира в регионе
  • AP
  • © Darko Vojinovic

«Страны Западных Балкан должны быть частью мирного проекта, и я считаю, что долгосрочный мир и взаимопонимание между странами этой части Европы могут быть гарантированы быстрее всего благодаря нашему совместному членству в ЕС», — приводит её слова ТАСС.

Брнабич напомнила, что ЕС является крупнейшим инвестором Сербии.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что глава Сербии Александр Вучич и лидер частично признанного Косова Альбин Курти на переговорах в Брюсселе договорились избегать любых действий, которые могли бы привести к напряжённости.

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